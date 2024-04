Vahva lugu! Näitleja Liisa Pulk avaldas, kuidas sai rolli uues „Tulnuka“ filmis

„Kaugel-kaugel, seitsme maa ja mere taga korjasid härra ja proua Merivoo Kuusalus punaseid sõstraid. Ja palusid, et taevas saadaks märgi, kes peaks mängima Mailit. Nende juurde astus Kristini vend, kes oli aiast leidnud suvalise pulga ja kraapinud sinna peale ’’Liisa’’. Ta ütles: „Tegin teile Liisa Pulga.“. Nii sain ma selle rolli,“ kirjeldas näitlejanna oma Instagrami story’des, kuidas ta uue „Tulnuka“ filmis rolli sai.

Kosmoseodüsseiaga ühele poole jõudnud Valdis on tagasi alevis. Labidalöök on Valdise peast pühitud ja ta mäletab kõike! Märt, Ott ja terve alev on aga 20 aastaga kõvasti muutunud ja mäletamisest pole kasu. Egas midagi, poisid peavad jälle Valdisele elu näitama.