FOTOD | Eriti julge! 61-aastane Demi Moore saabus moenäitusele sisuliselt pesus

61-aastane Moore poseeris Milanos Palazzo Reales Dolce & Gabbana näituse avamisel läbipaistvas võrkkleidis, mis kumas täielikult läbi. Sisuliselt seisis näitlejanna kümnete fotograafide ees ainult oma mustas aluspesus, kuid filmidiiva on piisavalt enesekindel naine ning kandis paljastava kleidi imeliselt välja.

Moore sattus veel paar aastat tagasi ebaõnnestunud iluprotseduuride ohvriks, kuid nüüd näeb ta välja parem kui iialgi varem. Jaanuari lõpus pressituuri teinud filmistaar säras paparatsode ees New Yorgis. Nimelt oli näitlejannal käsil uue trendika seriaali „Feud: Capote vs. The Swans“ promomine ning seetõttu oli ta tagasi tähesärasse tõusnud.

Sama pressituuri käigus paljastas Moore, et tema eksabikaasal Bruce Willisel, kes võitleb dementsusega, läheb olukorda arvestades hästi. „Ma ütlen sama, mida ma olen öelnud oma lastele, et tähtis on olla praegu selles kohas, kus ta on praegu, ja mitte hoida kinni sellest, mida enam ei ole,“ tõdes Moore rääkides Willisest. Vaatamata sellele, et mehel on uus perekond, on Moore elanud teatud perioodidel Willise majas ja aidanud tema uut abikaasat.

Kolm aastat tagasi lahvatas skandaal, kui Pariisi moenädalal mannekeeni rolli astunud Moore tuli avalikkuse ette totaalselt uue näoga. Hakati spekuleerima, et armastatud filmistaar on kasutanud koroonapandeemiat ära selleks, et käia iluoperatsioonidel. Toona vabandati Moore’i uus välimus välja sellega, et naine on lihtsalt vananenud ning talle tehti jumestus, mis ei sobinud tema näoga. 2021. aasta sügisel selgus aga tõsiasi, et Moore oligi oma nägu püsivalt muutnud.