Inese ja Mart Vipsi muinasjutt sai läbi. Ettevõtjal valmis alles mõned kuud tagasi uhke häärber Nõmme metsade all

2016. aastal tuli avalikuks uudis, et Eda-Ines Etti (42) elus on uus armastus - ettevõtja Mart Vips (39). Nad leidsid teineteist ühiste sõprade kaudu. Värskelt armunuid nähti koos aega veetmas Tallinna vanalinna kohvikutes, aga ka lihtsalt sõprade seltskonnas.

Armulugu arenes kiiresti, sest juba 2017. aastal võisime lugeda, et Mart on Eda-Inese kätt palunud. Kihlumisuudis tuli avalikuks saates „Me armastame Eestit“ – tähelepanelikud televaatajad märkasid, et saatejuht Eda-Inese sõrme, kuhu pistetakse kihlasõrmus, ehib stiilne sõrmus.