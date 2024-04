Zevakini sõnul on üks maskisaate suuri plusse see, et seal saab ennast korralikult proovile panna. „Isegi kui muusikas on sul oma stiil –peabki oma nišš olema –, siis seal (maskisaates – toim) sa võid absoluutselt kõike teha. Täiesti suva, mis seal teed,“ räägib ta. „See on just see kogemus, et saadki mingeid asju testida, proovida ja katsetada. Näitad, mida sa sõu mõttes oled võimeline tegema, ja arvan, et see selline salapärasus seal ka,“ jätkab Zevakin ja lisab naerupahvaka saatel, et raha saab rohkem.