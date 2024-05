NO99 Tantsulaager teeb metsiku come-back’i

Alles see justkui oli ju, kui Teatris NO99 sai sünnipäeva-aktsiooni korras katsetatud esmakordset formaati tantsida teatris professionaalsete tantsijate ja koos publikuga musavideote saatel. Samal ajal ka lavasõud pakkudes. Välja see hullus tuli ja hakkas kaasatantsijatele ka pööraselt meeldima aastate jooksul. See algas 10 aastat tagasi. Tähistamaks vägevat verstaposti ja igatsust vägevatega taas lavale minna teeme NO99 Tantsulaagri come-back’i ja lavale pääsevad Tantsulaagri armastatuimad põhisambad läbi ajaloo. Vaid üheks ööks.