Pidžaamaäri ei too sisse? Karmen Pedaru pani oma vanad rõivad müüki

„Esimest korda avab Karmen oma garderoobi uksed meile kõigile šoppamiseks. Leiud, mis on kogunenud läbi aastate modellindusest ja ise šoppamisest,“ seisab Basaari ametlikul Instagrami lehel.

Postitusest selgub, et Pedaru on müüki pannud Valentino, YSL, BAlenciaga, Chloe, Michael Korsi, Bottega Veneta, Givenchy, Isabel Maranti ja Balmani riideid. Lisaks on ta taaskasutuskauplusesse müüki pannud ka oma jalanõusid.