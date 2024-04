ARMAS MEENUTUS | Getter Jaani jagas endast lapsepõlvepilti: seesama väike Getu on endiselt minuga

Getter lisas postituse juurde, et vaatas kohe pikalt end sellelt fotolt. „Ma vaatan enda väikesele minale silma hästi suure armastusega ja saan aru, et seesama väike Getu on endiselt minuga ja pole kuhugile kadunud, lihtsalt suuremaks kasvanud ja seisab silmitsi teistsuguste väljakutsetega, aga tervitab ennast ja maailma ikka sellesama naeratuse ja säravate silmadega. Vaadata ennast väiksena ja mõelda nendele kõikidele asjadele, mida armastasin üle kõige teha ja vaadata ennast nüüd, kuhu jõudnud olen ja mille kallal hetkel töötan, toob nii suure naeratuse näole ja täidab hinge tohutult suure tänutundega,“ jätkas lauljanna südamlikult.