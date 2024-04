Printsess Madeleine’i USA maja müüdi lõpuks maha. Rootsi sinivereline teenis müügiga küsitust palju vähem

Rootsi printsess Madeleine ja tema abikaasa Christopher O’Neill (49) panid oma Ameerikas Florida osariigis Pinecresti linnas asuva villa müüki eelmise aasta märtsis. Toona põhjendati majamüüki sellega, et Madeleine plaanib perega tagasi Rootsi kolida. Räägiti, et printsess peaks end endisel kodumaal sisse seadma juba 2023. aasta augustis, sest paari kolm last pidid sügisel alustama Rootsis kooliteed.