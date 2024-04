VIDEO | Ott Lepland oma „Tähtede tähe“ pungivooru esitusest: teadsin, et pean läbi huumoriprisma sellele lähenema

Ott avaldas pärast saadet, et sai end laval korralikult välja elada. Kui jazzivoorus oli tal olnud väike pabin sees, siis pungiga oli Otil null kokkupuudet. „Eks ma teadsin, et ma pean natukene läbi huumoriprisma lähenema sellele sellepärast, et kui ma oleksin hakanud nüüd niimoodi surmtõsiselt seda tegema, siis võib-olla poleks selle esituse mõte välja tulnud. Aga see oli väga vabastav,“ rääkis Ott ja lisas, et inimesi jäi tema lugu kummitama.

Laulja kiitis ka teiste „Tähtede tähe“ osaliste lavanumbreid ja tõdes, et ekspertidel ja televaatajatel on raske oma lemmikut nende seast valida. „Kõik tegid väga vinge esituse täna. Ja kohtunikel oli paras pusimine, et see järjekord kuidagi paika saada,“ muljetas ta.

Seni on „Tähtede tähe“ saates kõlanud muusikalid, eurodisko hitid, kaunid jazzilood ja raju punk. Ees ootavad ooperi- ja latiinolood. Milline neist žanritest on Oti jaoks kõige suurem pähkel olnud? „Kindlasti latiino, sest see on nagu punkki minu jaoks, täiesti tundmatu maa. Ja klassika on samamoodi suhteliselt keeruline. Mul on väga väheseid kokkupuuteid klassikalise muusikaga,“ avaldas Ott, kes ootab huviga tunde klassikalise muusika koolitaja juures, et selle vokaaltehnika maailmaga tuttavaks saada.

Kellelt läheb Ott esimesena raha tagasi nõudma? Kellele ta saates pöialt hoiab? Vaata lähemalt videost!

