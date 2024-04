Lähedase sõbra kaotanud lavastaja Ingmar Jõela: edaspidi aitab vaid tohutu tähelepanelikkus tunnete suhtes

TROTS KANNUSTAB Ingmar ütleb, et tihti jäävad inimestel väga paljud võimalused ja isegi elud elamata põhjusel, et neile on õpetatud – ei, no sina nüüd küll see inimene ei ole, kes sellist asja teeks! Teda kannustab asju proovima ja tegema just trots sellise suhtumise vastu.

FOTO: Sven Tupits | Delfi Meedia