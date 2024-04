Kremli juubelikink Alla Pugatšovale – ta tühistatakse lõplikult

Alla Pugatšovat on jumaldatud ja maa põhja kirutud, aga andekus ja vitaalsus on ta kõigest edukalt läbi vedanud. Praegu on seis siiski habras – primadonna ei saa oma 75. sünnipäeva kodumaal tähistada, sest Vene võimud on teda välisagendiks kuulutamas.