Tõeliselt müütiline õhtu! Ohtu mõisa pargis toimub Mari Kalkuni ja Henessi Schmidti kontsert-lavastus

Mari Kalkuni eriline, ürgne ja pärimuslik looming ei vaja palju tutvustust - oma loominguga on ta puudutanud paljude inimeste südameid, toonud neid lähemale oma juurtele, loodusele ja hingele. Oma viimase sooloalbumiga "Stoonia Lood", mis pälvis see aasta ka aasta etno/folk/rahvaliku albumi tiitli, on ta sukeldunud müütide maailma – avastanud täiesti uusi kõlamaailmu, lasknud lahti kindlapiirilisest lauluvormist ning otsinud uut vabadust.



Suve hakul saab aga tema albumil kõlavaid müüte ja lugusid näha nii helis kui pildis – Ohtu mõisa ürgses pargis aitab müütilist omailma ellu äratada näitleja Henessi Schmidt, kes on seni tuntust kogunud oma teatri- ja filmirollidega, kuid on nüüd valmis ka oma esimeseks debüütlavastuseks keset loodust. Henessi sõnul on säärane lavastus olnud ammu tema suur soov ja kutsumus – ühendada muusikat, loodust ja teatrikunsti.



Kaks erilist naist on elevil, et saavad oma loomingus kohtuda ning luua publikule koha ja hetke aja peatamiseks, loodusega koos hingamiseks ning müütide ja muusika sisse minemiseks.