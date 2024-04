5MIINUST ja Puuluup olid Eurovisioni eelpeol populaarsed: enim püüdis tähelepanu võistlusloo pikk pealkiri ja igivana pill

Eurovisioni eelpeol Barcelonas püüdsid 5MIINUSE ja Puuluupi kinni mitmed lauluvõistluse fänniportaalid ja tegid Eesti eurolaululikutega intervjuusid. Peamiseks jututeemaks oli nende esitatava pala pealkiri, mis hoiab praegu Eurovisioni ajaloo pikima pealkirjaga võistlusloo tiitlit. Muusikud tõdesid portaalile Eurovoxxi portaalile kergel huumorinoodil, et just see oligi nende plaan Eurovisionil. „Lihtsalt pealkiri - see on kõik, mis meil on,“ viskas Korea nalja.