VIDEO | Tanja Mihhailova-Saar avaldas, millist „Tähtede tähe“ žanrit ta enim pelgab: see on suurim proovikivi ja õudushetk korraga

Pärast esitust tõdes Tanja küll, et väike köha tal pungivooru esituse tõttu tekkis, kuid tegelikult oli tal laval tore. „Ma väga ootasin punki. Alguses kartsin, aga siis mõtlesin, et pungis ei ole ju reegleid - kõik, mis sa teed, ongi see, mis sa teed. Ja see teadmine oli nii vabastav ja mõtlesin, et teeme siis nii, nagu me teeme!“ rääkis ta ja lisas, et ootas väga oma loo esitamist.

Ansambli Propeller loo „Punker“ laulmise jaoks oli Tanjal vaja ka häält moonutada, mis lihtne töö ei olnud. „Ma olen varasemalt proovinud mingisuguseid ridu niimoodi laulda ja mul alati hääl ütles üles pärast paari sõna. See ei ole tegelikult häälepaeltele väga tervislik,“ tõdes ta ja möönis, et seekord õnnestus hääle moonutamine paremini. „Natukene on tunda, et on röögitud, aga mitte midagi hullu,“ ütles Tanja rõõmsal noodil.

Seni on „Tähtede tähe“ saates kõlanud muusikalipalad, eurodiskohitid, jazzilood ja pungipalad. Ees ootavad osalejaid veel ooperi- ja latiinolood. Milline neist žanritest on Tanja jaoks kõige suurem väljakutse? „Kõige suurem väljakutse nüüd tuleb - see on ooper, see on õudne ja ma kardan seda nagu tuld. Ja iga kord, kui ma mõtlen, et see läheneb, siis seda suurem närv mul on,“ leidis Tanja ja viskas nalja, et ehk iniseb ta midagi laval ära. „Minu jaoks on see kõige suurem proovikivi ja õudushetk korraga.“

Kas Tanja hakkab nüüd punki rohkem laulma? Vaata lähemalt videost!

