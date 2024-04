Tõeline multitalent! Värske Miss Raplamaa võitja Helena Kurjama mängib trumme ja õpib arhitektuuri

Saatejuht Marko Reikop päris seejärel temalt, kas inimesi peab nende välimuse järgi hindama. Kurjama sõnas, et missivalimiste ümber on inimestel vale arusaam tekkinud ja välimuse kõrval mängib rolli ka sisemine ilu. „Meil toimub kolm kuud kogu see karussell, kus me käime erinevatel koolitustel, mis toetub rohkem enese arendamise peale kui lihtsalt välimine elu,“ tõdes miss. Kolme kuu jooksul muutus Kurjama rohkem enesekindlamaks, õppis rohkem naiselikkuse kohta ja kuidas tunda end enda kehas päriselt hästi. Samuti õppis ta rohkem elama enda kui teiste jaoks ning missid said ka avaliku esinemise, naiselikkuse, etiketi- ja värvikoolituse.