„Päris Duolingoga seda ikka ära ei õpi.“ Andrei Zevakin võttis eksootilise telesaate jaoks ette tõsised keeleõpingud

Andrei avaldas, et hispaania keele õppimise puhul on kokku saanud kaks asja - esmalt väike unistus ja teisalt reisisaate uue hooaja filmimine. Ligi 14 aastat tagasi puutus Andrei hispaania keelega esimest korda kokku ning on seda seejärel õppinud nii koolis kui ka käinud kursustel. Reisisaate uus hooaeg viib ta Lõuna-Ameerikasse, kus tuleb keeleoskus kasuks. „Seal päris inglise keelega hakkama ei saa,“ ütles Andrei ning lisas, et hispaania keele õppimise võttis ta ette nii enda huvide, aga ka turvalisuse mõttes.