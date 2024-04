KLÕPS | Ikooniline lauljanna on kihlunud? Lady Gaga sõrmes särab hiiglaslik teemantsõrmus

Pühapäeval jäi Lady Gaga (38) silma Californias päikselises West Hollywoodi linnakeses ringi liikudes paparatsofotograafidele. Enim püüdis kõmupiltnike tähelepanu üks väike ehe, mida lauljanna kandis. Nimelt säras tema neljandas sõrmes suur teemantsõrmus, mis tekitas kõlakaid selle kohta, et artist on vaikselt kihlunud. Gaga on juba mõned aastad suhtes olnud oma kallima Michael Polanskyga. Nende suhe tuli avalikuks 2019. aastal.

Gaga paistis kõmupiltnike fotodel heas tujus ja ei presenteerinud oma uhket sõrmust edevalt. Kaunis teemantsõrmus jäi peaaegu tema suure mantli käise sisse ega paistnud pea üldse välja.

Sotsiaalmeedias läksid Gaga fännid aga suurde elevusse, kui nägid pilte lauljanna ehtest. „Miks ma ei näe rohkem inimesi Gaga kihlasõrmuse üle elevust tundmas?“ päris üks fänn Twitteris. „See sõrmus!“ imestas teinegi säutsuja. „Kas sa oled kihlatud?“ päris kolmas imestunud kasutaja Twitteris.

Kas Gaga on päriselt kihlunud või on tegemist lihtsalt uhke sõrmusega, jääb praegu veel saladuseks. Lauljatar ega tema esindajad pole sõrmust avalikult kommenteerinud, vahendab Page Six.

Eelmise aasta märtsis levisid kuuldused, et Gaga ja Polansky on lahku läinud. Väidetavalt oli toona paarile saatuslikuks saanud erimeelsused abielu ja laste osas. „Nad läksid lahku paar kuud tagasi. See oli paratamatus. Nad on ikka sõbrad,“ kommenteeris toona üks allikas. Paar aga lükkas lahkuminekusahinad ümber mõned kuud hiljem, kui nad sama aasta oktoobris käisid kaks õhtut Las Vegases kohtingutel.