Sacha Baron Coheni ja Isla Fisheri lahutuse tagamaad: 14 aastat abielus olnud paar võttis advokaatidega ühendust juba varem

Näitlejanna Isla Fisher oli vaikselt ühendust võtnud lahutusadvokaadiga juba kaks aastat tagasi. Briti väljaande The Sun andmetel pöördus Isla advokaat Fiona Shackletoni poole, kelle aeg pole teps mitte odav. Shackleton küsivad ühe töötunni eest 550 naela ehk ligi 640 eurot ning on varem aidanud muusik Paul McCartneyt tema lahutusega. Väidetavalt oli advokaat soovitanud näitlejapaaril sõbralikul teel lahutada.

Ka Sacha on end heade advokaatidega ümbritsenud. Boratina tuntud näitleja oli ühendust võtnud advokaat Laura Wasseriga, kes on eelkõige tuntud Johnny Deppi esindajana, kui too Amber Heardist lahutas. Samuti on Wasser aidanud Angelina Joliel saada paika Brad Pittist lahutamisega seotud asjaolud.