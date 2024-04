KUULA | Kaks uue generatsiooni rusikat koos: EiK ja boipepperoni andsid välja loo „armastatud“

Tänu oma esimesele ühisele menukile „qldne aeg“ leidsid helged pead üksteist läbi loomeprotsessi ning mõistsid, et säärasest kullapajast on tarvis rahvale veel aardeid jagada.

boipepperoni hindab Eiki panust muusikasse kõrgelt: „Eikiga ühiselt muusika kirjutamine on mul kavas olnud päris pikalt. Tema muusika on retsilt inspireerinud ning andnud täiesti uue hingamise skeenesse. Mulle tundub, et selle loo puhul avalduvad meie mõlema tugevused, mida täiustavad fantastilised Mattias ja Maris.“

“Kui „armastatud“ sündis, olin täiesti üle stimuleeritud ja tühjaks pigistatud,“ meenutab EiK artistide ühise loo algfaasi. „Järjekordne 10 aastat kestnud talv, liiga vähe valgust ja puhkust, uus plaat oli üle ootuste edukaks osutunud ja vasakult ning paremalt torgiti igasugu pakkumiste ja nõudmistega. Tahtsin nii väga midagi muusikasse panna, aga tundsin, et kõik sõnad on otsas.“

EiKi sõnul andis „armastatud“ talle võimaluse välja elada sisemise põlemise: „boipepperoniga uuesti stuudiosse minemine oli täielik sõõm värsket õhku. Sain võtta aja maha ja mõnusalt vihase träna peale käratada: kõik on lappes! Stuudiosesside vahepeal kuulasin tundide viisi Arvo Pärdi pala „My Heart’s in the Highlands“ ja nii sündis tumeduse tasakaalustamiseks refrään, mis ütleb: ka keset kõige hullemat düstoopiat keegi armastab sind.“

Laulus lööb unenäoliste vokaalidega kaasa Maris Pihlap ja ärkamisaja stiilis kitarrisoologa Mattias Tirmaste. Laulu miksis ja masterdas Taavi Paomets.

Laulu „armastatud“ saadab ka stiilne ja otsekohene muusikavideo, mis võimendab loo pingestatud karakterit. Video lavastajateks on EiK ning Tristan Luige.

Dünaamiline duo boipepperoni ja EiK on sedavõrd võimekad, et nende pädevus ei piirdu pelgalt salvestatud muusikaga: 11. aprilliks on Genialistide Klubis, Tartus väljastatud teise kategooria tormihoiatus, kuna EiK ja boipepperoni annavad sealsetes ruumides ühise kontserdi.