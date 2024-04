Mihkel Kärmas saab pidevalt sõimata ühe vanahärra käest: ütleb, et ma olen kaabakas, süvariigi esindaja!

Eetrinäo sõnul saab ta sõimu enamasti mitte lugude eest, mis nad on teinud ja mis on eetrisse jõudnud, vaid nende eest, mis on tegemata jäetud, sest inimesed ei mõista, miks nende muredega ei tegeleta. „Näiteks aastaid on helistanud üks pensionieas härra, kel on pooleli mingisugune töövaidlus,“ kirjeldab Kärmas.