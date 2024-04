Barcelona filmifestivali direktor võrdleb Raadi „Biwa“ filmi Kaurismäki, Anderssoni ja Fassbinderi filmidega

Barcelona D'A filmifestival tutvustab rahvusvahelise kaasaegse autorikino paremikku, kavas on nii uute, alles esilekerkivate talentide kui ka juba rahvusvaheliselt tunnustatud režissööride linateosed.

Festivali direktor Carlos R. Rios toob „Biwa järve 8 nägu“ välja festivalil linastuva 140 filmi hulgast kui ühe enim tähelepanu vääriva filmi ja ütleb järgmist: „Rotterdami festivalil esilinastunud imeline linateos on salapärane, mõjuv, lööv, liigutav ja kohati lausa häiriv. Üle nende kaheksa vaate lendavad Kaurismäki, Andersson, Fassbinder ja iidne jaapani kultuur.“

Raadi „Biwa järve 8 nägu“ on linateos, mis tõlgib vanad Jaapani armastuslood Peipsiäärsete kalurite ja nende laste igatsuste ja ihade keelde. Filmi peategelaste hingeseisundit vaadatakse läbi kaheksa idamaise poeetilise motiivi: koju pöörduvad purjekad, ehapuna, esimene lumi, öine vihm, sügisene täiskuu, templikell, ootamatu tuuleiil, metshanede äralend. Film põhineb Saksa japanofiili Max Dauthendey 1911. aastal ilmunud samanimelisel raamatul, mis ilmus eesti keeles Loomingu Raamatukogus 2005. aastal ja sel aastal uustrükina.

Filmi režissöör ja stsenarist on Marko Raat. Filmi operaator on Sten-Johan Lill (E.S.C), kunstnik Kristina Lõuk, kostüümikunstnik Reet Aus, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Jaak Ollino Jn, helilooja Jakob Juhkam, helirežissöör Karri Niinivaara. Filmis kõlab Soome artisti Lyyti muusika.

Film on loodud produktsioonifirmade Allfilm (Eesti) ja Bufo (Soome) koostöös, peaprodutsent on Ivo Felt, produtsent Dora Nedeczky, kaasprodutsendid Mark Lwoff ja Misha Jaari. Filmi levitaja maailmas on Suurbritannia ettevõte Film Republic, Eestis levitab filmi ACME Film. Eesti kinodesse jõuab film 8. märtsist 2024. Filmi tootmist finantseerivad Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Soome Filmi Instituut, Soome telekanal YLE ja Tartu Filmifond.