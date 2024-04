Sada kilomeetrit 24 tunniga vaid õlut juues: kolm Tartu meest võtsid ette pöörase katsumuse

Matkasellid avaldasid oma videos, et nende pikk ekspeditsioon sai alguse Tartus asuva Feenoksi alkoholipoe eest. Siht võeti esmalt Tartust pisut väljas asuva Märja poole, aga ei välistatud, et jõutakse ka Ülenurme põigata. „Öösel kõnnime linnas ära ja siis homme vaatame, kuidas on,“ sõnas optimistlik Tuudur katsumuse esimestel kilomeetritel ja näitas vahepeal ka kohvrikest Alexandri õlle purkidega.

Kolmveerand tunniga oli kolmene seltskond jõudnud maha käia 3,8 kilomeetrit. Hämaratel õhtutundidel otsustati jõuvarusid täiendada Tõrvandi Coopis. „Võtame mõned õlled. Hommikul kell 10 on järgmine kord, kui me poodi saame,“ sõnas peaaegu selge grupijuht ja avaldas, et süüa poest ei võeta.