EFTA 2024 MÄNG | Miks otsustab ainult žürii? Selgitame välja, kellele annaksid tele- ja filmiauhinnad Kroonika lugejad

Võib spekuleerida, et EFTAde kujul on tegemist Eesti meelelahutusvaldkonna ühe rahvakaugeima auhinnaga. Kui Kroonika meelelahutusauhindadel on võim lugejatel ja Eesti muusikaauhindadele on valitud vägagi mitmekesine žürii, siis EFTAde puhul on alati mingil määral tundunud, et telekanalid on otsustamisega liiga seotud.