Audioraamat, mis teeb ajalugu! Tõnu Kilgase hääl taaselustati tehisintellektiga

„Peaasi, et oleks kirge!“ audioraamatule on hääle andnud Ellen Kilgas, Katrin Pärn, Ardo Ran Varres ja Tõnu Kilgase lapselaps Harold Erik Seeblum. Ellen leiab, et audioraamatu teeb eriliseks see, et kõik Tõnu Kilgase tsitaadid ja mõtted on justkui tema enda häälega sisse loetud.