Iisraeli Eurovisionil esindaja tume minevik: riigi eurolaulik elas aastaid Moskvas ja esines okupeeritud Krimmis

Tänavust Eurovisioni on saatnud paras poleemika, kuna paljud riigid ei kiida heaks Iisraeli osalemist Gazas toimuva sõja tõttu. Nüüd on selgunud, et riigi eurolaulik Eden Golan üritas endale aastaid tagasi nime teha Moskvas ning osales ka kontsertidel, mis toimusid okupeeritud Krimmis.