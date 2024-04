Juba uus silmarõõm! Ema mõrva kavandamises süüdi mõistetud Gypsy Rose Blanchard vahetab mehi nagu sokke

Paar nädalat tagasi teatas Gypsy Rose Blanchard pärast vähem kui kaheaastast abielu, et tema ja ta abikaasa Ryan Scott Andersoni teed läksid lahku. Meelelahutustäht näib aga kiiresti edasi liikuvat, kuna teda on juba väljas nähtud oma endise kihlatuga, kellega ta Springfieldis ringi liikudes käest kinni hoidis ning koos tätoveeringuid teha lasi.

Tundub aga, et Gypsy ja Keni vahel armusäde veel täiesti kustunud ei ole, sest paar suhtleb endiselt aktiivselt ning nii, kui Ken kuulis, et Gypsy on taas vallaline, oli ta koheselt tema ukse taga. Hiljutises TikToki live’is nentis aga Ken, et tema ja Gypsy vahel ei ole midagi intiimset ning nad on lihtsalt sõbrad.