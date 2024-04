Birgit Sarrap demonstreeris enda meelisspordiala: mina olen väga hea näide, et absoluutselt kõik suudavad seda mängida

Sarrap kuulis padelist tänu sõbrannadele. „Alguses avastasime, et me oleme kohutavalt kobad selles - see ei tulnud meil üldse välja, aga me ei loobunud, sest see oli vahva ja tore,“ nentis lauljatar. „Ma usun, et mina olen väga hea näide, et absoluutselt kõik suudavad seda mängida, sest lapsepõlves olin ma pallimängudes kõige kobam ja pigem puudusin nendest tundidest, kui kehalises palli katsuma pidi,“ lisas ta. „Padel ja pilates on sellised asjad, mis minu ellu täitsa tugevalt kuuluvad.“