„Väga õudne!“ TV3 uudiste klipp, kus lasteaialapsed laulavad värsket kodumaist eurolugu, tekitas netirahvas pahameeletormi

Eestit sõidab Eurovisioonile esindama 5Miinuse ja Puuluubi laul „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“. Kuivõrd lugu on eestlaste seas populaarne ning seda lastakse väga palju ka erinevatest raadiojaamades, siis on sõnad ja viisi selgeks saanud ka lasteaialapsed. Nii võibki Ilmatsalu Lepatriinu lasteaiast möödudes kuulda, kuidas mudilased laulavad, et nad ei ole narkomaanid ja kleidid nende seljas on prügikasti leid.

„On erinevaid arvamusi, jaa. Osad väga lubavad meil seda muusikat lasta ja osad lapsed ütlevad ise, et nad ei või seda kodus kuulata,“ rääkis lasteaiaõpetaja. „Ja kui need lapsed on lasteaias, siis me üldiselt ei kuula ka seda laulu.“

TV3 eetris kõlanud klipp hakkas kiirelt populaarsust koguma ka sotsiaalmeediaplatvormil TikTok, kus mitmed kommenteerijad video all lausa ropendasid, väljendades oma pahameelt, et lasteaialapsed sellise sõnumiga laulu laulavad. „Kas need ongi siis 5miinuse poolt hääletajad?“ imestas üks. „Väga õudne!“ nentis teine. „Tänapäeva lastelaulud ongi sellised?“

5Miinuse räppar Põhja-Korea kommenteeris TV3-le, et tema 5Miinuse lugusid luues lastele ei mõtle, sest lapsi kasvatavad ikkagi lapsevanemad ja lasteaiaõpetajad. „Samas ega me korralikult ei ropenda ju enam ammu - me oleme juba ammu raadiosõbralik bänd,“ lisas ta.