Peaaegu nagu sünnipäevalaud! Pearu Paulus kergitas saladuseloori 2 Quick Stardi lavatagustelt soovidelt

Esimesena tõi Robert välja, et keegi bändist soovib lava taha hambatikke. Pearu ei osanud kohe selgitada, mis põhjusel need rideri nimekirja on sattunud. „Tihti on meil menüüs kana näiteks. Kanal on selline kiuline liha ja võib jääda kuskile sellisesse ebaesteetilisse hambavahesse,“ pakkus Pearu, miks hambatikke võiks bändil vaja minna.