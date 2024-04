Saab ka niimoodi! Kuninganna Silvia meenutas jalgpallur Pelelt saadud kummalist sünnipäevakingitust

Ürituse sümboliks oli maikuu lill, mida üle kogu Rootsi müüakse, et koguda raha selle jaoks, et aidata majanduslikult keerulises seisus olevaid lastega peresid. Taoliseid lilli ostis ka kuninganna Silvia. Kuna ta ostis lilled kahe lapse käest, kes mängivad jalgpalli, otsustas ta üritusel meenutada üht naljakat kohtumist legendaarse Brasiilia vutitähe Pelega.

Pele lahkus meie seast 2022. aasta lõpus ning Rootsi kuningannal õnnestus teda korduvalt kohata. Pele ja Silvia olid saanud hästi läbi ja suhelnud alati vabalt, vahendab Expressen. Kuninganna meenutas, et ühel nende vestlusel oli vutilegend Silvialt pärinud, millal kuninganna sünnipäev on. Silvia vastas, et tema sünnipäev on päev enne jõululaupäeva.