FOTO | Mänedžer ja kinnisvaraäris alustav Marjen Võsujalg muutis oma välimuse kaubamärki

Nimelt on naine otsustanud oma musta värvi juuksed värvida punaseks. „Õues on kevadet ja vajasin uudsust,“ kommenteerib Võsujalg Kroonikale oma frisuurimuutust. „Ma ei ole üle 15 aasta suuri muutuseid välimuses ja juustes teinud: on olnud pikad juuksed ja sama toon,“ lisab ta.