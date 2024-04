LIIGUTAV VIDEO | „Kiusamine ei ole okei!“ Kümned tuntud eestlased seisavad kiusamise vastu kokkuhoidmise ja südamliku sõnumiga

Kuna ta tahtis, et tütar teaks, et maailm ei ole kurjust täis ja headus saab troonile pöördus nii tema kui ka muusikust abikaasa Mihkel Mälgand oma sõpruskonna poole ja palus, et nad ühe väikese videotervituse lapsele saadaksid. „Et ta näeks, et ta pole ka väljaspool kodu üksi. Et need, keda ta kaugustes imetleb, toetavad teda ega pea kiusamist õigeks. Et me ei toida kiusuenergiat, vaid armastust ja kokkuhoidmist,“ tõi kirjanik välja.