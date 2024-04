Noor politseinik diskrimineeris autoroolis Reet Linnat: kui see kõik läbi oli, ei palutud vabandustki

Saates rääkis oma sõidukogemustest tuntud saatejuht Reet Linna, kes tähistab mõne kuu pärast oma 80. sünnipäeva. Linna on 50 aastat autot juhtinud ja tunneb, et ta sõidustiil on aastatega ainult paremaks läinud. Samuti pole ta põhjustanud elus ühtegi liiklusõnnetust.