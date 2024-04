Ukraina sõda toetav artist pidi järgmisel nädalal Tallinnas esinema. Selgus, et mehel on sissesõidukeeld!

Menuka Vene artisti Misha Marvini kontsert oli planeeritud järgmise nädala reedele, 19. aprillile, kuid artisti Eesti sisenemiskeelu tõttu jääb see ära. Algselt sai kontserdile pileteid osta Piletilevist, kuid nüüd on nende veebilehel märge, et kõiki ostetud pileteid on võimalik tagastada kümne päeva jooksul. „Korraldaja vabandab ebamugavuste pärast!“ nendib Piletilevi.