Seidi Voogre võitlus karmi terviserikkega: ma ei tahtnud kodust väljaski käia

„Kõik algas sellest, kui lõpetasin beebipillide võtmise. Mul tuli näkku akne, mul kadusid korrapärased päevad ning lõi eriti tugevalt välja psoriaas,“ räägib Voogre, kes on aknega võidelnud teismeeast saati. „Olen läbi teinud isegi Accutane’i (kangeim akneravim) kuuri. See aitas umbes pooleks aastaks, ja kui olin kuskil 15- või 16-aastane, pani arst mind beebipillidele, see pidi mu hormoonid paika panema,“ meenutab Seidi.

Kui Seidi beebipillidega lõpu tegi ja soovis oma hormoonid loomulikult tasakaalu saada, lõi välja mitu tervisehäiret, mis polnud pillide varjus endast märku andnud. „Mu näonahk oli täis põletikulisi kuppe ja punne. Ma tundsin end nii halvasti, et ei tahtnud kodust väljagi minna. Ja mu töö on käia üritustel, inimestega suhelda. Ma olin pea aasta aega ainult kodus, sest ei soovinud oma näoga kuskile minna,“ räägib Voogre. Eriti karmid kriitikud olid lapsed. „Nad on väga otsekohesed. Lasteaias ikka lapsed küsisid ja katsusid mu nägu, et miks mul sellised seal näos on.“