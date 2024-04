Euroopa Ringhäälingute Liit tegi Iisraeli eurolauljatari kohta ajaloolise avalduse

„Euroopa Ringhäälingute Liit teadvustab tugevaid tundeid ja arvamusi, mida tänavune Eurovisioni lauluvõistlus - seoses Lähis-Idas toimuva sõjaga - esile kutsunud on,“ kirjutas EBU asedirektor Jean Philip De Tender ametlikus avalduses. „Mõistame, et inimesed tahavad debateerida ja oma seisukohti väljendada. Oleme kõik mõjutatud piltidest ja lugudest ning vaieldamatust valust, mille all Iisraeli ja Gaza elanikud kannatavad.“

Mitme riigi muusikud on tänavu nõudnud, et Iisraeli sel aastal Eurovisionil Gazas toimuva sõja tõttu ei osaleks. De Tender kommenteeris aga, et eri riikide osalemine on EBU juhtkonna ja mitte artistide otsus. „Need artistid tulevad Eurovisionile, et jagada oma muusikat, kultuuri ning helikeele vahendusel üldinimlikku ühtsussõnumit.“