FOTOD | „Ta on ju puhta paljas!“ Liisu Lass üllatas „Terevisooniga“ ärkajaid läbipaistvas triiksärgis

Kui muidu on „Terevisiooni“ saatejuhtidest ehk kõige silmapaistvama stiili ja värvivalikuga Katrin Viirpalu, siis täna näitas iseloomu ka Liisu Lass, kes muidu on teada konservatiivsema värvi- ja stiilivalikuga. Nimelt kandis naine hommikuses saates triiksärki, mis oli erikujuliste aukudega läbistatud, jättes mitte palju ruumi kujutlusvõimele. Triiksärgi all kandis Lass nahavärvi pesu, mis tõi triiksärgil ilutsevad kujund-augud paremini esile. „Ta on oli ju hommikul puhta paljas,“ kirjutas Kroonikale lugeja, kes sattus „Terevisiooniga“ ärkama.