Aina enam inimesi vihkab Jennifer Lopezi: miks on paljud superstaari fännid sotsiaalmeedias tema vastu pööranud?

Lopezi muusikukarjäär sai suure hoo sisse 2002. aastal, kui ilmus tema hittlugu „Jenny From The Block“, mis räägib sellest, kuidas ta kasvas üles New Yorki Bronxi linnaosas. Pärast seda on rääkinud Lopez mitmetes intervjuudes, kuidas ta ei unusta kunagi, kust ta pärit on, isegi nüüd, kus ta ülimalt luksuslikust elust ümbritsetud on. Fännide arvates on lauljatari tihedad sõnavõtud Bronxis üleskasvamise kohta hakanud mõjuma hoopis ebaautentselt ning neile tundub, et Lopez proovib läbi selle end tavainimestega sarnasemaks muuta, et mitte liialt glamuurne superstaar välja paista, kirjutab Yle.