„Ma ei salga, et mulle meeldib poliitikat jälgida,“ tunnistas tavaliselt kinniseks jääv 2 Quick Starti ninamees Pearu Paulus SkyPlusile antud intervjuus. Edasise usutluse käigus selgus, et Eesti ühel enamkuulatuimal meeshäälel on ses vallas nii mõndagi öelda.