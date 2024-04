Muusik, kes mitte kunagi intervjuusid ei anna, aga Eestile tegi erandi

Reedel, 12. aprillil Noblessneri valukojas siinsete muusikasõprade heaks lausa neljatunnise DJ-seti tegeva peaesineja juhatab sisse soojendusartist Maurizio Schmitz.

Siiani vaid vinüülidelt muusikat mängiv Sven Väth on tõeline pioneer, kes alustas DJ-karjääri juba 1981. aastal Frankfurdis. 1990ndate lõpus pani ta ühes maailma tippklubis Amnesia Ibiza aluse kuulsale peosarjale Cocoon, mis kestis seal kokku erakordsed 18 hooaega. Nüüd toimuvad Cocooni peod, kus muusika on alati esikohal, viies maailmajaos ja 30 riigis.

Sven Väthi pikim DJ-sett olevat 30tunnine ja ta on muusikat teinud üle 40 aasta, aga endiselt väga nõutud peaesineja nii kodumaal Saksamaal, Ibizal kui ka maailma suurimate festivalide pealavadel.

Instagramis jälgijaid: 672 000

Su karjäär on kestnud aastakümneid. Kuidas on elektroonilise muusika skeene sinu arvates aastate jooksul arenenud ja milline on selle hetkeseis?

Elektroonilise muusika areenil on toimunud tohutu evolutsioon, mis on muutnud selle mitmekesisemaks ja ülemaailmselt kättesaadavamaks. Praegu on see põnev segu nostalgiast ja innovatsioonist, nii vanad kui ka uued helid viivad žanrit põnevalt edasi.

Tallinn on tuntud elava ööelu poolest. Mida ootad Tallinna esinemiselt kõige rohkem?

Kuulsin, et linnal on rikas kultuurilugu, ja ootan huviga Eesti rahva entusiasmi. Loodan, et see on unustamatu esinemiskogemus.

Sinu plaadifirma Cocoon Recordings on aidanud kaasa tekno- ja elektroonilise muusika maastiku kujundamisele. Milline on su tulevikuvisioon?

Meie visioon Cocoon Recordingsi jaoks on olla edasi platvorm, mis kasvatab esilekerkivaid talente ja nihutab elektroonilise muusika piire. Meie eesmärk on kajastada žanri arenevat dünaamikat, jäädes seejuures truuks oma juurtele ja võttes arvesse tulevikutrende.

Oled tuntud oma maratonsettide poolest. Kuidas hoiad energiat ja rahvast nende pikkade esinemiste ajal endaga?