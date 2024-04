Eksmiss Kristiina Heinmets, kes resideerub praegu Portugalis, pani Eestis oma luksuskorteri müüki. Hind on üpriski krõbe: 460 000 eurot. „Eesti on ja jääb alati minu koduks, aga minu kodu on Lissabonis,“ ütleb Portugalis kinnisvaraagendina töötav Heinmets Kroonikale.