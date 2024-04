FOTO | Anna ja Kristjan Pihli perega juhtus reisil iga inimese õudusunenägu

„Meie koos saatusliku kohvriga. Esimest korda elus juhtus nii, et võõrad inimesed haarasid lindilt meie kohvri ja meile jäi nende oma. Enda eskimusest said nad alles aru koju Cambridge’i jõudes. Ehk kaks ekstra tundi lennujaama kohvikus ja olemegi sihtpunktis,“ jagab Anna Pihl sotsiaalmeedias oma pere reisiseiklusi.

Kristjan kinnitas Pere ja Kodule antud intervjuus, et lapsevanemaks saamine on olnud kõige ägedam ja õpetlikum aeg tema elus. Ta kirjeldas, kuidas püüab tütrega maailma asjadest rääkida, talle ümbritsevat elu ja inimesi kirjeldada – on näha, et beebist on saanud laps, kes mõistab ja suhtleb vastu. Kristjan oli seda hetke ammu oodanud.