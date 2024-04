KUULA & VAATA | Kaks uue generatsiooni rusikat on kokku tulnud, et oma muusikalist löögivõimet demonstreerida

Tänu oma esimesele ühisele menukile „qldne aeg“ leidsid helged pead üksteist läbi loomeprotsessi ning mõistsid, et säärasest kullapajast on tarvis rahvale veel aardeid jagada.

boipepperoni hindab Eiki panust muusikasse kõrgelt: „Eikiga ühiselt muusika kirjutamine on mul kavas olnud päris pikalt.“ Tema muusika on retsilt inspireerinud ning andnud täiesti uue hingamise skeenesse. Mulle tundub, et selle loo puhul avalduvad meie mõlema tugevused, mida täiustavad fantastilised Mattias ja Maris.“