Tulevad esitamisele ka kõik HIMi suurhitid: järgmisel nädalal Eestis esineva Ville Valo Tallinna piletid on otsakorral

Kreeka kontsertidel esitas Ville Valo 20 lugu, neist pooled olid HIMi suurhitid nagu „The Funeral of Hearts“, „Join Me in Death“, „Poison Girl“, „The Kiss of Dawn“, „Gone With the Sin“, „When Love and Death Embrace“, „Rip Out the Wings of a Butterfly“, „Killing Loneliness“, „Right Here in My Arms“, „Buried Alive by Love“. Ka uue albumi lood nagu „Neon Noir“, „Loveletting“, „Salute the Sanguine“, „Run Away From the Sun“ ja „Saturnine Saturnalia“ oli fännide poolt vaimustusega vastu võetud.