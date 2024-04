„Reporteri“ saatejuht Tõnis Sarap pääses napilt ratastooli jäämisest: arstid-õed imestasid, kui tublilt paranesin

Haiglas selgus, et pääsemine oli väga napp – kui selgroog oleks lüli või kaks kõrgemalt katki olnud, võinuks alatiseks ratastooli jääda. Nüüd oli Tõnis aga juba päev pärast operatsiooni taastumisharjutusi tegemas. „Tahe jalule ja terveks saada oli meeletu. Ka arstid-õed imestasid, kui tublilt ma paranesin.“

Kui eelmisel aastal hüüti välja saate „Tähtede täht“ seitse osalist, kes ei vajanud tutvustamist, siis kaheksas osaline Tõnis võis nii mõnegi televaataja küsima panna - kes see on ja miks ta tuttav tundub? Tõnis on „Reporteris“ kenasti telenäona kanda kinnitanud. Samuti tegeleb mees ka muusikaga: ta oskab mängida klaverit ja kirjutab ka ise muusikat. „Tähtede tähe“ esimeses hooajas tegi ta tubli tulemuse.