TV3 eetris jookseb legendaarse krimisarja „Kättemaksukontor“ 30. hooaeg. Kuna see hooaeg jääb viimaseks näitlejatele Kadri Rämmeldile ja Elina Reinoldile, kes on pikalt sarjas detektiive kehastanud, on paslik meenutada teisigi sarja eradetektiivibüroost läbi käinud detektiive.