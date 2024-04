KUULA | Eesti Sam Smith? Värskeim superstaar ANT andis välja singli „Tähealleel“, milles on välismaist puudutust

ANTi loole aitas eestikeelsed sõnad teha tema lemmikluuletaja Lauri Räpp: „Eestikeelse teksti sõnum on see, vahel tuleb riskida ja panna mängu maksimum - olgu eesmärgiks mistahes. Seda läbi (kaardi)mängu metafoori. Loos on sees uks unistustesse ja jõud, mida see endas kannab. Ja ka see tõde, et kui su kõrval on keegi, kes sind toetab, siis on see teekond palju lihtsam.“ ANTi sõnutsi on „Tähealleel“ kõige olulisematest asjadest elus - usk, lootus, armastus ning tema meelest erineb see teiste Eesti artistide loomingust: Tahtsin teha midagi teistsugust ning värsket ja loodan väga, et mõjub ka kuulajatele nii. Mulle meeldib selle loo gospellik sound ja oli põnev eksperimenteerida enda vokaaliga.“