Iiris Vesik ootamatust kihlumisest: peigmees küsis, kas ta tegi ikka õigesti

Iiris Vesik on ennast viimased kümme aastat sidunud hoopis Londoniga. Kui ta areenile kerkis, rääkisid paljud, et temas on midagi erilist ja vaat, et tegu ollagi päris Eesti oma Björkiga. „Võin öelda, et mul oli sinna minnes abstraktne idee Londonist. Ma ei kujutanud seda kõike ette ja Lõuna-London polnud see, mis ma arvasin, et London on. Kui ei ole oleks eraelulisi asju juhtunud, siis ma ei oleks ka sinna jäänud,“ tõdeb muusik tänaseks.