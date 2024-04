Prints William avas suu esimest korda pärast abikaasa Kate’i vähidiagnoosi avalikustamist

Pärast seda, kui ligi kolm nädalat tagasi avaldas Walesi printsess Kate, et tal diagnoositi vähk, on terve Briti kuninglik perekond sotsiaalmeedias tagasi tõmbunud ja pigem tahaplaanile hoidnud. Nüüd on prints William aga vaikuse murdnud ja teinud üle tüki aja postituse.