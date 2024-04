Auto, mida Henno müüb on 2021. aasta Land Rover Defender Offroad Pack 2.0, mille mootor on kaunis võimas 177kW. Auto värvus on sinine ning maha sõidetud kilomeetreid on kogunenud 98 000 kanti.

Henno sõnab Kroonikale, et müügi põhjus on lihtne. „Pärast paari lõbusat sõiduaastat läheb liisingu jääk nii ilusaks, et saabki ühe masina uue vastu vahetada. See on ka praegune müügi idee.“